Уничтоженная или захваченная российская техника уже демонстрировалась на многих площадях украинских городов. Она стала символом несокрушимости украинского народа и того, что в Украине российские оккупанты могут рассчитывать только на такую "теплую встречу".

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Выставка вражеской техники в Киеве

На Софиевской площади в столице Украины выставили на всеобщее обозрение разбитые российские танки. Наши герои делают все возможное и невозможное, чтобы превратить в кучу металлолома всю технику россиян.

Разбитые танки рашистов в Киеве: фото Валентины Полищук для 24 канала

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры осуществили ракетные обстрелы Днепропетровщины, враг запустил по области 4 боеприпаса. Как сообщили в ОВА, последствия атаки россиян достаточно серьезные, врагу удалось повредить объекты железнодорожной инфраструктуры в Павлоградском и Синельниковском районах. К счастью, погибших и пострадавших нет, есть разрушение повреждения домов. Когда удастся возобновить железнодорожное движение, пока неизвестно.

Силы ПВО продолжают охранять небо от россиян. За сутки им удалось ликвидировать 6 вражеских беспилотников и одну крылатую ракету. Также сообщается, что враг потерял до 30 боевых машин.

Россияне продолжают гнать по Северодонецку из всего возможного оружия, равняя город с землей. Впрочем, одолеть наших героев им не удается, а вот силы ССО нанесли врагу новые потери. Наши бойцы нашли 4 кафиров, которые решили передохнуть между деревьями. Небольшой снаряд, сброшенный с дрона, мгновенно перевел их в статус "хороших россиян" и потребовал еще 4 эпитафии для пропагандистских СМИ и российских пабликов в социальных сетях.

По состоянию на 23 мая потери кафиров составили 29 200. Враг не делает никаких выводов и продолжает ликвидировать своих солдат и офицеров.

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