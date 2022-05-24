Знищену або захоплену російську техніку вже демонстрували на багатьох площах українських міст. Вона стала символом незламності українського народу та того, що в Україні російські окупанти можуть розраховувати лише на такий "теплу зустріч".

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Виставка ворожої техніки у Києві

На Софіївській площі у столиці України виставили на загальний огляд розбиті російські танки. Наші герої роблять все можливе та неможливе, щоб перетворити на купу металолому усю техніку росіян.

Розбиті танки рашистів у Києві: фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти здійснили ракетні обстріли Дніпропетровщини, ворог запустив по області 4 боєприпаси. Як повідомили в ОВА, наслідки атаки росіян доволі серйозні, ворогу вдалося пошкодити об'єкти залізничної інфраструктури у Павлоградському та Синельниківському районах. На щастя, загиблих та постраждалих немає, є руйнація пошкодження будинків. Коли вдасться відновити залізничний рух – наразі невідомо.

Сили ППО продовжують охороняти небо від росіян. Впродовж доби їм вдалося ліквідувати 6 ворожих безпілотників та одну крилату ракету. Також повідомляється, що ворог втратив до 30 бойових машин.

Росіяни продовжують гатити по Сєвєродонецьку з усієї можливої зброї, рівняючи місто із землею. Втім, здолати наших героїв їм не вдається, а от сили ССО завдали ворогу нових втрат. Наші бійці знайшли 4 окупантів, які вирішили собі перепочити поміж дерев. Невеличкий снаряд, скинутий з дрона, миттєво перевів їх у статус "хороших росіян" та створив потребу у ще 4 епітафіях для пропагандистських ЗМІ та російських пабліків у соціальних мережах.

Станом на 23 травня втрати окупантів склали 29 200. Ворог не робить жодних висновків та продовжує ліквідовувати своїх солдатів та офіцерів.

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