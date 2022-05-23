Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України показало чудове відео, на якому російські військовослужбовці в паніці бігають з мертвим побратимом внаслідок атаки наших бійців.

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Деморалізований, виснажений морально і фізично ворог – завжди легша здобич для воїнів Сил оборони,

– підписали відео в Командуванні ССО.

З кожним днем все більше і більше російських військовослужбовців заглядають смерті в очі та дезертують, боячись вже ніколи не повернутись додому.

На відео, яке опублікували на сторінці Командування ССО, видно, як в умілих руках оператора ССО невеликий дрон з легким і недорогим боєприпасом може навести чималу паніку на позиціях росіян в районі Сєвєродонецька Донецької області.

Оператори ССО знайшли розташування орди біля Сєвєродонецька / скриншот з відео

Дрон кидає невеличкий снаряд на ворогів / скриншот з відео

Внаслідок атаки українських професіоналів "четверо росіян отримали статус "хороших" і повернуться додому у пластикових мішках".

Двох окупантів ліквідовано / скриншот з відео

Зокрема у Командуванні ССО зазначили, що після цього випадку деморалізований підрозділ російського війська у паніці покинув раніше зайняту позицію біля Сєвєродонецька.

Одного "хорошого" росіянина завантажили в спеціальні евакуаційні автомобілі / скриншот з відео

Бійці ССО назвали недоевакуаційний транспорт "Жигулі: DEAD ORK" / скриншот з відео

На фронті подібні акції наші оператори проводять постійно. Нам важливо аби російські загарбники щохвилини очікували небезпеку, втомлюючись і втрачаючи таку важливу на фронті увагу. І це завдання воїни ССО України виконують напрочуд добре,

– розповів у повідомленні.

Попри велику перевагу окупантів у кількості техніки та особового складу, українці щодня ліквідовують ворогів:

Артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили у пункт дислокації командування одного з підрозділів російських окупантів. Постріл на відстань у 20 кілометрів наші майстерні герої здійснили з гаубиці 155-го калібру, яку передали в рамках допомоги від США.

Сьогодні, 23 травня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вдалу операцію військових, партизан та спецслужб у місті. Внаслідок чого вдалось паралізувати доставку вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх окупованих територій.

СтратКом ЗСУ оприлюднив імена, звання, походження і навіть фото чергової порції окупантів, які заблукали "на навчаннях" в Україні, але вже повернулись додому, щоправда, вантажем "200".

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