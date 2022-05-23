Українські захисники не лише стримують ворожий наступ та звільняють окуповані території, а й щодня ліквідовують загарбників, які прийшли на українську землю.
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СтратКом ЗСУ оприлюднив імена, звання, походження і навіть фото чергової порції окупантів, які змогли залишити нашу землю в найкращий можливий для нас спосіб.
Офіцер Збройних Сил України та військовий блогер Анатолій Штефан розповів про вбитих ворогів, які заблукали "на навчаннях" в Україні, але вже повернулись додому, правда вантажем "200".
Ліквідовані російські окупанти
- Капітан Квашин Євгеній;
- Лейтенант Гайфуллін Інгіз з Башкирії;
- Старший лейтенант Айдинян Антон зі Ставрополя;
- Старший лейтенант Гончаров Микола з Бурятії;
- Командир роти матеріального забезпечення 28 ОПМБР капітан Віктор Панфілов з Рязанської області.
Земля вам бетоном, тварюки,
– йдеться у повідомлення СтратКому.
Знищені російські окупанти / Фото СтратКом ЗСУ
Здається, саме у такий спосіб – знищення окупантів – українські воїни найкраще показують ворогу, що Росії в Україні зовсім не раді, і ніхто не збирався росіян зустрічати з квітами. Загалом Росія вже зазнала таких втрат в Україні за три місяці, як СРСР за 9 років в Афганістані.
Чому окупанти зазнають втрат: думка британської розвідки
У Міністерстві оборони Великої Британії назвали кілька причин, через які країна-агресор зазнає таких великих втрат в Україні:
- у війську країни-агресорки погана тактика на малих висотах;
- у Росії обмежене, якщо не відсутнє, прикриття з повітря;
- відчувається також відсутність гнучкості.
Також у розвідці кажуть, що керівництво російського війська постійно наступає на одні і ті ж граблі. Це й стало причиною того, що щоденно кількість особового складу лише скорочується. Сприяє цьому також посилення наступу на Донбасі.
Загальні втрати ворога станом на 23 травня
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог вже втратив 29 200 окупантів.
Окрім цього українські захисники успішно знищують не лише живу силу, а й техніку загарбників.
Актуальні втрати ворога на 23 травня
- особового складу – 29 200 осіб ліквідовано;
- танків – 1 293 одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 166 одиниць;
- артилерійських систем – 604 одиниці;
- РСЗВ – 201 одиниця;
- засобів ППО – 93 одиниці;
- літаків – 204 одиниці;
- гелікоптерів – 170 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 одиниць;
- крилатих ракет – 110 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 206 одиниць;
- спеціальної техніки – 43 одиниці.
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