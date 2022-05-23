Українські військові ліквідували 26 окупантів

У пресслужбі Сили оборони Запорізького краю заявили, що оперативна обстановка на південно-східному напрямку не зазнала змін. Повідомляється про незначне зниження інтенсивності бойових дій.

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Протягом минулої доби українські воїни знищили 26 російських військових. Також поранення отримали 20 солдатів збройних сил Росії.

Окрім того, Сили оборони Запорізького краю знищили:

5 бойових броньованих машин;

2 безпілотники типу "Орлан-10";

1 самохідну артилерійську установку;

4 одиниці автомобільної техніки.

Важливо. Також знищено ворожий контрольно-спостережний пункт батальйону та позицію бойової охорони.

Російські військові продовжують гатити по цивільних

Збройні сили Росії продовжують здійснювати вогневе ураження позицій українських військ по всій лінії зіткнення. Повідомляється, що основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області.

Окупанти здійснюють прицільні обстріли із ствольної артилерії по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах міст та селищ. Зокрема, росіяни завдали черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі одного з сіл області, внаслідок чого було зруйновано будівлю. Наразі кількість постраждалих уточнюється.

Загарбники з Росії 22 травня обстрілювали позиції підрозділів українських військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Червоне, Степове, Ольгівське, Велика Новосілка, Оріхів, Новоданилівка, Затишшя, Білогір'я, Времівка, Зелений Гай, Мала Токмачка, Новосілка, Гуляйпільське.

Шалені втрати Росії

Генштаб ЗСУ традиційно опублікував оновлені дані щодо втрат збройних сил Росії у війні проти України. Станом на ранок 23 травня вже загинуло понад 29 тисяч окупантів. Росія втратила майже 1300 танків та 204 літаки й 170 гелікоптерів.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія за 3 місяці повномасштабного вторгнення в Україні зазнала таких втрат, як за 9 років війни в Афганістані.

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