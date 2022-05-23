Украинские военные ликвидировали 26 кафиров

В пресс-службе Силы обороны Запорожского края заявили, что оперативная обстановка на юго-восточном направлении не претерпела изменений. Сообщается о незначительном понижении интенсивности боевых действий.

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За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 26 российских военных. Также ранения получили 20 солдат вооруженных сил России.

Кроме того, Силы обороны Запорожского края уничтожили:

5 боевых бронированных машин;

2 беспилотника типа "Орлан-10";

1 самоходную артиллерийскую установку;

4 единицы автомобильной техники.

Важно . Также уничтожены вражеский контрольно-наблюдательный пункт батальона и позиция боевой охраны.

Российские военные продолжают гатить по гражданским

Вооруженные силы России продолжают производить огненное поражение позиций украинских войск по всей линии столкновения. Сообщается, что основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.

Оккупанты производят прицельные обстрелы из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам городов и поселков. В частности, россияне нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре одного из сел области, в результате чего было разрушено здание. В настоящее время количество пострадавших уточняется.

Захватчики из России 22 мая обстреливали позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Малиновка, Полтавка, Каменское, Красное, Степное, Ольговское, Большая Новоселка, Орехов, Новоданиловка, Затишье, Белогорье , Зеленый Гай, Малая Токмачка, Новоселка, Гуляйпольское.

Безумные потери России

Генштаб ВСУ традиционно опубликовал обновленные данные по потерям вооруженных сил России в войне против Украины. По состоянию на утро 23 мая уже погибли более 29 тысяч оккупантов . Россия потеряла почти 1300 танков и 204 самолета и 170 вертолетов.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия за 3 месяца полномасштабного вторжения в Украине понесла такие потери, как за 9 лет войны в Афганистане .

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