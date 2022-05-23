В разведке Великобритании продолжают следить за ходом "специальной военной операции". С ее начала – 24 февраля – Россия потеряла столько же своих военных, сколько во время войны в Афганистане девять лет.

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Военное руководство наступает на одни и те же грабли

В Министерстве обороны Великобритании назвали несколько причин, по которым Россия несет столько потерь :

в войска страны-агрессорки скверная тактика на малых высотах;

у нее ограничено, если не отсутствует, прикрытие из воздуха;

чувствуется также отсутствие гибкости.

Более того, руководство войска страны-агрессорки постоянно наступает на одни и те же грабли. Это и послужило причиной того, что ежедневно количество личного состава только сокращается. Содействует этому также усиление наступления на Донбассе.

Это интересно! По данным одного из военных исследователей, за 1979 – 1988 годы в войне в Афганистане СССР потерял 26 595 военных. Еще 28 002 человека числятся пропавшими без вести, а 28 541 боец – дезертиром.

В то же время в разведке считают, что невосполнимые потери среди россиян могут повлиять на отношение общества к войне. Мол, чем больше гибнет военных страны-агрессорки, тем выше шансы на общественное недовольство. Оно, по сути, уже есть. Но в массовые протесты никак не перерастет.

Оккупанты продолжают гибнуть в Украине

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли не менее 29 200 военных страны-агрессорки. Так, за прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 150 кафиров. Отметим, что цифра эта примерно, ведь точно подсчитать потери врага в районах проведения боевых действий невозможно.

Уничтожают наши военные и технику оккупантов. Так, в металлолом за эти почти три месяца превратили 1293 танка, 3166 боевую бронированную машину, 604 артиллерийских систем, 201 единицу РСЗО, 93 единицы средств ПВО, а также 43 – специальной техники.

В оснащении "второй армии мира" теперь на 204 самолетов, 170 вертолетов, 476 БпЛА оперативно-тактического уровня, 110 крылатых ракет и 13 лодок меньше.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 23 мая: смотрите видео