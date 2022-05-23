У розвідці Великої Британії продовжують слідкувати за перебігом "спеціальної військової операції". Від її початку – 24 лютого – Росія втратила стільки ж своїх військових, скільки під час війни в Афганістані упродовж дев'яти років.

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Військове керівництво наступає на одні і ті ж граблі

У Міністерстві оборони Великої Британії назвали кілька причин, через які Росія зазнає стількох втрат:

у війська країни-агресорки кепська тактика на малих висотах;

у неї обмежене, якщо не відсутнє, прикриття з повітря;

відчувається також відсутність гнучкості.

Ба більше, керівництво війська країни-агресорки постійно наступає на одні і ті ж граблі. Це й стало причиною того, що щоденно кількість особового складу лише скорочується. Сприяє цьому також посилення наступу на Донбасі.

Це цікаво! За даними одного з військових дослідників, упродовж 1979 – 1988 років у війні в Афганістані СРСР втратив 26 595 військових. Ще 28 002 людини вважаються зниклими безвісти, а 28 541 боєць – дезертиром.

Водночас у розвідці вважають, що непоправні втрати серед росіян можуть вплинути на ставлення суспільства до війни. Мовляв, чим більше гине військових країни-агресорки, тим вищі шанси на суспільне незадоволення. Воно то, по суті, вже є. Але у масові протести ніяк не переросте.

Окупанти продовжують гинути в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинуло щонайменше 29 200 військових країни-агресорки. Так, упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 150 окупантів. Зазначимо, що цифра ця приблизна, адже точно підрахувати втрати ворога у районах проведення бойових дій неможливо.

Знищують наші військові також і техніку окупантів. Так, на брухт за ці майже три місяці перетворили 1293 танків, 3166 бойову броньовану машину, 604 артилерійських систем, 201 одиницю РСЗВ, 93 одиниці засобів ППО, а також 43 – спеціальної техніки.

В оснащенні "другої армії світу" тепер на 204 літаків, 170 гелікоптерів, 476 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 110 крилатих ракет і 13 човнів менше.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 23 травня: дивіться відео