О ситуации на фронте на утро 23 мая рассказывают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Ракетные и авиационные удары нашей территории продолжаются, для этого россияне даже увеличили использование авиации для уничтожения нашей инфраструктуры.

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Новости по направлениям борьбы

В Генштабе еще раз предупреждают об угрозе пуска ракет из Беларуси. Более того, в последнее время на Волынском и Полесском направлениях белорусская армия усилила разведку. Также белорусы развернули дополнительные подразделения в приграничье. При этом в Северской области ситуация не изменилась.

На Харьковском направлении российские кафиры пытаются изо всех последних сил удержать то, что захватили. Для этого бросают в бой подразделения своей армии западного военного округа и балтийского флота. Наша армия проводит в Харьковской области контрнаступление, поэтому россияне устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения возле захваченных населенных пунктов.

Также россияне готовятся к тому, чтобы наступать в направлении Славянска. Пытались наступать возле села Довгенькое, но натолкнулись на силы нашей обороны. Поэтому ожидаемо понесли потери и отступили.

Что происходит на Донбассе

Территории Донецкой и Луганской областей стали наиболее горячими точками этой борьбы. Там враг беспощадно бьет всеми силами и средствами. Россияне просто стирают в пепел и уничтожают все на своем пути. Цель врага – выйти на границы этих областей. Именно этот замысел российские кафиры пытаются реализовать, пытаясь прорвать нашу оборону в Донецкой области, чтобы выйти в Луганщину. Но безуспешно.

Также россияне хотят любой ценой взять город Северодонецк. В Генштабе отметили, что они сосредоточили все свои усилия на этом направлении. Проводили штурмовые действия в районе Тошковки.

Тревожная ситуация и в направлении Бахмута. В районе Александрополья, подло заручившись поддержкой артиллерии, враг производил боевые действия. Силы обороны нанесли ему урон, поэтому россияне вынуждены были отступать.

При этом на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях в Генштабе было замечено снижение интенсивности боевых действий. Российские кафиры пытаются закрепиться на достигнутых рубежах и обстреливают наши позиции.



Карта боевых действий на утро 23 мая / Фото Liveuamap

Потери россиян в войне с Украиной

Россия несет неслыханные потери, вторгшись на нашу землю. Оккупанты не погибали в таком количестве и не теряли так много техники даже во время войн в Афганистане и Чечне. Утром 23 мая в Генштабе похвастались, что ликвидировали уже 29 200 российских кафиров и тысячи единиц вражеской техники. Реальная цифра может быть как больше, так и меньше, ведь точному подсчету мешает высокая интенсивность боевых действий.

Такие потери влекут за собой проблемы для россиян, но преимущества для нас. Они пытаются стащить последнюю только оставшуюся технику даже с музеев. Например, расконсервируют старые танки Т-62 из-за потерь , чтобы укомплектовать свои БТГ. Также грозно заявляют, что используют "единые и новые разработки" типа боевых машин для защиты этих танков "Терминатор". Но реально в боевых условиях их никто никогда не видел.

Наши ВСУ при этом отмечаю, что враг не изменил тактику. Берет больше силы и количества, чем качество и продуманность боевых действий. Это нам только играет на руку, а в ороге приносит еще большие потери с каждым днем, который находится на нашей земле.

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