Об этом в понедельник рассказал глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. Он назвал пережитую ночь "бесконечной воздушной тревогой".

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Новый обстрел Днепропетровщины

По состоянию на 7.47 в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области все нормально. Однако ночью население области не выспалось из-за воздушных тревог и обстрелов.

По словам Резниченко, враг снова стрелял по Криворожскому району Днепра. Кроме того, оккупационные войска дважды ударили из "Ураганов" по Апостоловской общине. Также известно об отдельных попаданиях между селами.

"Люди не пострадали", – резюмирует глава Днепропетровской военной администрации.

Ситуация в Днепропетровской области: коротко

22 мая в Павлограде на Днепропетровщине раздавались взрывы. Местные власти успокоили жителей и добавили, что работают Вооруженные Силы Украины.

В Криворожском районе 82-летний пенсионер подорвался, когда перебирал кассетные боеприпасы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Мужчина насобирал 7 боеприпасов от кассетных снарядов, принес их домой и пытался самостоятельно разобрать, но они сдетонировали из-за произошедшего взрыва.

Ночью 20 мая россияне нанесли два удара по селе Большая Костромка Криворожского района.

Ночью 18 мая вражеская армия выпустила по меньшей мере две ракеты по Днепру. Одну из ракет сбило наше ПВО, а ее обломки упали на один из дворов региона. Из-за этого повреждены крыши в двух домах, а также выбиты стекла. Впоследствии Валентин Резниченко сообщил о трех пострадавших: две женщины и один мужчина. Всех их доставили в больницу с осколочными ранениями.

17 мая в небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили вражеский беспилотник. Речь идет о российском дроне типа "Орлан".

Обратите внимание. Область страдает не только от вражеских снарядов. Да, 21 мая по Днепру пронесся сильный ураган, который вырвал деревья, а кое-где повредил авто. Местные жители сняли последствия стихии и разместили кадры в сети.

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