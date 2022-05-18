Детали последствий обстрелов сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Важно Россия по Днепру запустила 2 ракеты: одна разрушила транспортный объект, другая упала во двор
По данным Резниченко, из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека , а именно:
- две женщины,
- мужчина.
У них осколочные ранения. Все находятся в больнице,
– сказал Резниченко.
Обстрел Днепра: что известно
- Российская армия в ночь на 18 мая нанесла очередной ракетный удар по Днепру. В общей сложности зафиксировали по меньшей мере 2 ракеты.
- Одну из ракет сбила система противовоздушной обороны. Ее обломки упали на частный двор. В двух домах повреждена крыша и выбиты окна.
- Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.
Воздушная тревога в Днепре и Днепропетровской области была объявлена в 05.42. В 05:47 сирены раздались и в Одессе. Впоследствии в обоих городах местные жители слышали звуки взрывов. В целом воздушная тревога к утру была объявлена на Востоке, Центре и Юге Украины.
Накануне над Днепропетровской областью украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан". Именно его используют оккупанты для выявления позиций украинских военных, а также для получения разведывательных данных, чтобы вести обстрелы, а при необходимости – и корректировать огонь.
Добавим, что в ночь на 17 мая оккупанты нанесли массированную атаку по Львову – наши военные научились очень эффективно сбивать ракеты, поэтому они не затронули Львов. Однако нанесли значительный ущерб инфраструктуре за городом.
Ракеты город не тронули, я так понимаю, что целью был Яворовский район. И все ракеты должны были быть приземлены на границе с Польшей, там расстояние 15 км от поляков. Благодаря нашим военным, такой большой беды не случилось,
– сообщил городской голова Львова.
Андрей Садовый добавил, что ударная волна все же нанесла разрушения в поселке Шкло – там вылетели окна, дома порубили обломками.
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