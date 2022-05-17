Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он также добавил, что, к сожалению, львовяне ночью вынуждены считать не звезды, а ракеты, наносящие удары.

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Ракеты город не задели, я так понимаю, что целью был Яворивский район. И все ракеты должны быть приземлены на границе с Польшей, там расстояние 15 километров от поляков. Благодаря нашим военным, такой большой беды не случилось,

– сообщил городской голова Львова.

Уровень повреждений на Львовщине

Андрей Садовый добавил, что ударная волна все же нанесла разрушения. "Также говорил с председателем Новояворовской общины, разрушения есть в поселке Шкло – там повылетали окна, дома посекло обломками. Определенные объекты инфраструктуры также повреждены", – говорит Садовый.

Городской голова также отметил, что работники коммунальных служб быстро приведут все в порядок.

Сейчас реалии таковы, что ночью жители Львова и области вынуждены находиться в укрытиях, потому что неизвестно, какой будет следующая цель врага,

– говорит Садовый.

Ракеты должны были поразить польскую границу

По мнению Садового, большие волнения есть у поляков. Ведь в последние дни российские оккупанты атакуют участки возле польской границы, поэтому городской голова думает, что поляки очень волнуются.

Большая благодарность Польше за такую активную позицию в поддержке. Ведь после первого массированного обстрела Яворивского полигона очень увеличилось поддержки. Сразу и Байден приехал, и поставки оружия увеличилось. Да и уверенности у наших военных тоже прибыло,

– информирует мэр Львова.

Детали по обстрелу Львовщины и другие новости

В ночь на 17 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Львовщине. В результате атаки повреждена железнодорожная инфраструктура в области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он добавил, что вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры регионального филиала Львовской железной дороги, что на Яворовщине.

Оперативное командование "Юг" отметило, что силами ПВО удалось уничтожить ракету, которую оккупанты выпустили в направлении запада Украины. Ракета находилась в акватории Каспийского моря, базировалась на стратегическом истребителе.

Во Львовской области ПВО сбила 3 крылатые ракеты. Одна ракета попала – пострадал военный объект в Яворивском районе. Об этом сообщили 24 каналу собственные источники во Львовской ОВА. По предварительной информации, силам ПВО удалось уничтожить 3 крылатые ракеты.

Относительно белорусской угрозы, то Александр Лукашенко не может решиться отдать приказ своим войскам вступить в войну против Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, какой катастрофой это для него обернется. Он боится своими руками себя уничтожить, ведь белорусская армия не выполнит приказ и сбросит его.

Российские оккупанты нанесли очередные удары по восточной части Украины. Захватчики обстреляли больницы в Северодонецке. Обстреляли также и район Попасной – в результате обстрелов в области погибли 10 человек, еще 3 – ранены.

Конечная цель ракетного удара по Львовщине – смотрите видео