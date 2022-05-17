Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він також додав, що, на жаль, львів'яни вночі змушені рахувати не зірки, а ракети, що завдають ударів.

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Ракети місто не зачепили, я так розумію, що цілюю був Яворівський район. І всі ракети мали бути приземлені на кордоні з Польщею, там відстань 15 кілометрів від поляків. Дякуючи нашим військовим, такої великої біди не сталося,

– повідомив міський голова Львова.

Андрій Садовий додав, що ударна хвиля все ж завдала руйнацій. "Також говорив з головою Новояворівської громади, руйнування є в селищі Шкло – там повилітали вікна, будинки посікло уламками. Певні об'єкти інфраструктури також пошкоджені", – говорить Садовий.