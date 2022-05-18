Были зафиксированы как минимум две ракеты, которые запустили по Днепру. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Одну из ракет сбила система противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали на частный двор. В двух домах повреждена крыша и выбиты окна. Травмы получила женщина. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что женщину госпитализировали.

Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.

Ракетный обстрел Днепра и Одессы: детали

Воздушная тревога в Днепре и Днепропетровской области была объявлена ​​в 05:42. В 05:47 сирены раздались и в Одессе. Впоследствии в обоих городах местные жители слышали звуки взрывов . В целом воздушная тревога на утро была объявлена ​​на Востоке, Центре и Юге Украины.

В Днепре звуки взрывов раздались около 5:40 . Оказалось, что это работала система противовоздушной обороны. В воздушном командовании "Восход" подтвердили эту информацию. Однако напомнили, что нельзя выкладывать в интернете фотографии и видео ракетных ударов и их последствий, особенно с привязкой к месту удара.

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В 6:11 в Одессе объявили об отбое воздушной тревоги. Несмотря на звуки взрывов, которые слышали в городе, детали обстрелов Одессы или области пока не поступали.

В Днепре воздушная тревога была отменена в 6:19. Впоследствии и стало известно о двух ракетах, которые запустили российские оккупанты по городу. Откуда вели огонь – не указывают.

В настоящее время известно об одной травмированной женщине в результате ракетного удара.

Что касается объекта инфраструктуры, то он уничтожен. Пожар, возникший на месте ракетного удара, удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших.

Накануне над Днепропетровской областью украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан". Именно его используют оккупанты для выявления позиций украинских военных, а также для получения разведывательных данных, чтобы вести обстрелы, а при необходимости – и корректировать огонь.