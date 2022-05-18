Було зафіксовано як мінімум дві ракети, які запустили по Дніпру. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Одну з ракет збила система протиповітряної оборони. Уламки ракети впали на приватне подвір'я. У двох будинках пошкоджено дах і вибито вікна. Травми отримала жінка. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що жінку госпіталізували.

Інша ракета втрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

Ракетний обстріл Дніпра та Одеси: деталі

Повітряна тривога у Дніпрі та Дніпропетровській області була оголошена о 05:42. О 05:47 сирени залунали й в Одесі. Згодом в обох містах місцеві мешканці чули звуки вибухів. Загалом повітряна тривога на ранок була оголошена на Сході, Центрі та Півдні України.

У Дніпрі звуки вибухів пролунали близько 5:40. Виявилося що це працювала система протиповітряної оборони. У повітряному командуванні "Схід" підтвердили цю інформацію. Та нагадали, що не можна викладати в інтернеті фотографії та відео ракетних ударів та їх наслідків, особливо з прив'язкою до місця удару.

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О 6:11 в Одесі оголосили про відбій повітряної тривоги. Попри звуки вибухів, які чули в місті, деталі обстрілів Одеси чи області поки не надходили.

У Дніпрі повітряну тривогу скасували о 6:19. Згодом і стало відомо про дві ракети, які запустили російські окупанти по місту. Звідки саме вели вогонь – не вказують.

На даний час відомо про одну травмовану жінку внаслідок ракетного удару.

Щодо об'єкта інфраструктури, то його знищено. Пожежу, яка виникла на місці ракетного удару, вдалося ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Напередодні над Дніпропетровською областю українські захисники збили ворожий безпілотник "Орлан". Саме його використовують окупанти для виявлення позицій українських військових, а також для отримання розвідувальних даних, щоб вести обстріли, а за потреби – і коригувати вогонь.

Скільки ще крилатих ракет залишилося на озброєнні в Росії – достеменно невідомо. У Міністерстві оборони України заявляють, що небезпека ракетних ударів зі сторони ворогів залишається на високому рівні. Хоча з чималою кількістю ракетних обстрілів справляються сили ППО.