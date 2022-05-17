За її словами, Росія стає передбачуваною попри те, що агресорка боролася за статус "непередбачуваного ворога". Окупанти емоційно реагують на будь-які успіхи України, в тому числі міжнародні.

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Ганна Маляр акцентувала, що ризик ракетних ударів залишається по всій території України. Зокрема, ніч 17 травня це доводить, адже була велика кількість ударів у різних регіонах країни.

Протиповітряна оборона України, яку до 24 лютого вважали слабким місцем, показала, що сьогодні ворог немає переваги у повітрі,

– повідомила Ганна Маляр.

"Говорити про абсолютний та 100% захист, звісно, – некоректно, тому що ракети влучають в ті чи інші обʼєкти", – додала заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що все ж незрівнянно більша кількість ракет збивається й не потрапляє в цілі саме завдяки роботі протиповітряної оборони. Це вже врятовані сотні тисяч життів.

Що відомо про останні російські ракетні обстріли

Вночі 17 травня у Львові сирени, які оголошують повітряну тривогу, лунали двічі. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що по Львівщині випустили 2 хвилі крилатих ракет. У Львові жодна ракета не приземлилася – безпеку львів'ян оберігають повітряні сили "Захід".

Також вночі 17 травня над Миколаївщиною Сили ППО збили російську крилату ракету, яка летіла в напрямку західних областей України. Її запустили з Каспійського моря.

У Львівській області протиповітряна оборона збила 3 крилаті ракети. Одна ракета таки влучила – постраждав військовий об'єкт у Яворівському районі.

Російські окупанти завдали чергових ударів по східній частині України. Бойовики атакували будівлі лікарень у Сєвєродонецьку. Обстріляли також і район Попасної: внаслідок бомбардування в області загинуло 10 людей, ще 3 – поранені.

Українським захисникам вдалося виявити та знищити ракету, яку випустив винищувач окупантів по Одесі. Військові закликали громадян не нехтувати оголошеннями повітряної тривоги та бути обережними.

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