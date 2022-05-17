Андрій Садовий повідомив, що у Львові жодна ракета не приземлилася – безпеку львів'ян оберігають повітряні сили "Захід".

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Садовий зазначив, що у міськраді не знають, чи Львів був кінцевою ціллю окупантів.

Цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів. У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз,

– заявив Садовий.

Міський голова зазначив, що в одному з сіл Яворівського району уламки збитої ракети пошкодили об'єкт залізничної інфраструктури. Навколишні будинки теж постраждали – у будівель вибило шибки.

Садовий підкреслив, що обстріли відбулися за 20 кілометрів від кордону з Польщею та Європейським союзом.

Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі передбачити важко. Тому ходіть в укриття! Не знімайте прильотів ракет чи роботи ППО. Такі відео потрібні московській агентурі. Не уподібнюйтесь русні, будь ласка. Бережіть себе і допомагайте фронту!

– закликав львів'ян Садовий.

Що відомо про останню атаку на Львів

Вночі 17 травня пролунали вибухи – їх було чути не тільки в області, але і у Львові. Мер міста Андрій Садовий підтвердив обстріли та закликав львів'ян залишатися в укриттях. Також ситуацію прокоментував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав людей зберігати спокій.

Атака на Львів 17 травня стала найбільшою з початку війни. При цьому у міськраді повідомляють, що найважчими все є були обстріли електричних підстанцій Львові 3 травня.

Козицький розповів, що попередньо збитки на Львівщині внаслідок всіх атак ворога з початку повномасштабної війни становлять 1,5 мільярда гривень. Оцінюючи наслідки ударів по Львівщині, Козицький наголосив, що найболючіші втрати – це людські життя.

Постраждалих та жертв внаслідок обстрілів немає, повідомили у Львівській ОВА.

У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомляють, що Львівщину атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

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