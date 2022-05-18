Повідомляється, що у містах працює протиповітряна оборона, інформує 24 канал. Наразі мешканців закликають не покидати укриттів.

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Вибухи у Дніпрі

Мешканці Дніпра розповідають, що їхній ранок розпочався з обстрілів. На кадрах, які поширюють у телеграм-каналах чути гучні вибухи, на окремих фото видно густий дим.

Станом на 6:19 у місті скасували повітряну тривогу, однак інформації від очільників міста досі не надходило.

Вибухи у Дніпрі: у місті видно дим

Напередодні голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що попри ворожі обстріли, у місті активно працюють Збройні Сили України. Зокрема нашим захисникам вдалося збити російський безпілотник.

Вибухи в Одесі

Інформація щодо вибухів в Одесі з'явилася у кількох місцевих телеграм каналах. О 6:11 у місті оголосили про відбій повітряної тривоги. Наразі очікується підтвердження інформації.

Нагадаємо, зранку 16 травня російські військові завдали ракетних ударів по Одеській області. Відомо про атаку бази відпочинку, внаслідок чого постраждало 4 осіб, серед яких – 5-річна дівчинка, наразі вона перебуває у лікарні. Загальна площа ураження склала близько 50 квадратних метрів. Загорання сталося на площі понад 70 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В яких регіонах України оголосили повітряну тривогу

Російські загарбники жорстоко обстрілюють українські міста з авіації. Через чергову загрозу ворожого обстрілу станом на ранок 18 травня у низці східних та південних міст України оголошено повітряну тривогу. Сирени лунали, зокрема, у:

Черкаській області – із 06:01;

Кіровоградській області – із 06:01;

Харківській області – із 05:56;

Миколаївській області – із 05:49;

Одеській області – із 05:47;

Дніпропетровській області – із 05:42;

Запорізькій області – із 05:40;

Донецькій області – із 04:58.

Також повітряна тривога триває у Луганській області. Однак її оголосили ще 43 дні тому – 4 квітня.

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