Сообщается, что в городах работает противовоздушная оборона. Жителей призывают не покидать укрытий.

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Взрывы в Днепре

Жители Днепра рассказывают, что их утро началось с обстрелов. На кадрах, которые распространяют в телеграм-каналах, слышны громкие взрывы, на отдельных фото виден густой дым.

По состоянию на 6:19 в городе отменили воздушную тревогу, однако информации от руководителей города до сих пор не поступало.

Взрывы в Днепре: в городе виден дым

Накануне глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что, несмотря на вражеские обстрелы, в городе активно работают Вооруженные Силы Украины. В частности, нашим защитникам удалось сбить российский беспилотник.

Взрывы в Одессе

Информация о взрывах в Одессе появилась в нескольких местных телеграм-каналах. В 6:11 в городе объявили об отбое воздушной тревоги. Ожидается подтверждение информации.

Напомним, утром 16 мая российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. Известно об атаке базы отдыха, в результате чего пострадали 4 человека, среди которых – 5-летняя девочка. Сейчас она находится в больнице. Общая площадь поражения составила около 50 квадратных метров. Возгорание произошло на площади более 70 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В каких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Российские захватчики жестоко обстреливают украинские города из авиации. Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов по состоянию на утро 18 мая в ряде восточных и южных городов Украины объявлена ​​воздушная тревога. Сирены звучали, в частности, в:

Черкасской области – с 06:01;

Кировоградской области – с 06:01;

Харьковской области – с 05:56;

Николаевской области – с 05:49;

Одесской области – с 05:47;

Днепропетровской области – с 05:42;

Запорожской области – с 05:40;

Донецкой области – с 04:58.

Также воздушная тревога проходит в Луганской области. Однако ее объявили еще 43 дня назад – 4 апреля.

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