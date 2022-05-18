Об успешной работе отчитались в воздушном командовании "Восток". Военные отметили: все детали сообщат позже.
Ранее В Днепре и Одессе слышны звуки взрывов: оставайтесь в укрытиях
Днепрян просят не обнародовать фото и видео взрывов
Напоминаем, никаких фото и видео с привязкой к местности,
– подчеркнули украинские защитники.
Отметим, что сирены жители Днепра и области услышали около 5:40 утра. Также о воздушной опасности предупредили жителей большинства южных и центральных регионов Украины. Вскоре днепряне в соцсетях начали писать, что слышат взрывы и видят дым.
Накануне в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник
Накануне в Днепропетровской области тоже несколько раз сообщали об опасности с воздуха. Нашим военным удалось сбить над областью вражеский беспилотник. Приземлили русский "Орлан-10". Только за сутки Воздушным силам и Сухопутным войскам удалось ликвидировать еще 9 БПЛА.
Несколько дней назад область обстреляли из "Ураганов"
В ночь на 15 мая под вражеским огнем оказалась Широковская община Криворожского района. Враги били по ней из "Ураганов". К счастью, захватчики попали из реактивных систем залпового огня между селами, так что никто не пострадал. Прошло также без разрушений.