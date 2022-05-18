Европейский Союз изучает возможность использования активов российских олигархов, замороженных из-за санкций, для финансирования восстановления Украины. Речь идет об их имуществе, которое будет реализовано, а средства направлены на нужды Украины.
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Причина в том, что Европейская комиссия считает, что масштабы нужд выходят за пределы возможностей блока.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник своим коллегам из ЕС, что, по словам людей, знакомых с обсуждением, законопроект о реконструкции может составить 1 триллион евро
Программа RebuildUkraine
Для долгосрочной реконструкции комиссия предложит создать объект под названием RebuildUkraine (Отстрой Украину), чтобы направить все ресурсы.
В рамках инициативы ЕС будет исследовать использование конфискованных активов у российских лиц, попавших под санкции после начала войны в Украине. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин готов рассмотреть возможность ареста резервов российского центрального банка за границей и использовать эти деньги для финансирования реконструкции.
Европейский Союз отдает себе отчет, что ему придется профинансировать львиную долю восстановления Украины в течение следующих десяти лет или более. Эти усилия должны совмещать финансирование ЕС, вклады государств-членов и поддержку европейских финансовых учреждений, включая Европейский инвестиционный банк
15 миллиардов долларов на три месяца
Кроме денег на восстановление Украины после войны, наше государство нуждается и в денежных средствах. Речь идет об около 5 миллиардах долларов ежемесячно.
Исполнительный орган ЕС предлагает финансовый пакет в координации с союзниками и другими организациями, чтобы помочь покрыть финансовый разрыв Украины в размере 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев. Комиссия предложит Киеву кредиты на сумму от 7 до 9 миллиардов евро для финансирования неотложных законопроектов правительства, как часть еще обсуждаемого пакета. Согласно проекту предложения, страны-члены предложат новые гарантии, которые позволят блоку предлагать долгосрочные ссуды, а гранты из бюджета ЕС будут субсидировать выплаты процентов.