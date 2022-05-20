Такую информацию сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

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По словам главы Днепропетровской ОВА, местные жители не пострадали, однако в нескольких домах выбиты стекла.

Село Большая Костромка находится в Зеленодольской городской территориальной общине. Оно расположено на границе с Херсонской областью, поэтому регулярно подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

Российские войска 19 мая обстреливали Днепропетровщину из "Градов" и "Ураганов"

Валентин Резниченко вчера сообщил, что в ночь на 19 мая враг пять раз открывал огонь по Зеленодольской общине. Он отметил, что по селу Большая Костромка оккупанты били из "Градов", а также из "Ураганов".

В результате обстрелов были разрушения и повреждения домов. Большая Костромка осталась без электроэнергии и газоснабжения из-за атаки врага. Однако глава Днепропетровской ОВ подчеркнул, что к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ситуация в Днепропетровской области: коротко

Ночью 18 мая вражеская армия выпустила по меньшей мере две ракеты по Днепру. Одну из ракет сбило наше ПВО, а ее обломки упали на один из дворов региона. Из-за этого повреждены кровли в двух домах, а также выбиты стекла. Впоследствии Валентин Резниченко сообщил о трех пострадавших: две женщины и один мужчина. Всех их доставили в больницу с осколочными ранениями.

17 мая в небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили вражеский беспилотник. Речь идет о российском дроне типа "Орлан".

Из-за санкций россияне испытывают нехватку комплектующих. Оккупанты хотели возобновить работу своего завода в Днепре и даже придумали схему с привлечением украинской компании. СБУ заблокировала работу завода, намеревавшегося возобновить поставки своей продукции для российского военно-промышленного комплекса.

В ночь на 15 мая российские военные обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область. По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, в результате вражеского огня никто не пострадал и обошлось без разрушений.

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