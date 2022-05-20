Таку інформацію повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі.

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА, місцеві мешканці не постраждали, проте у кількох будинках вибиті шибки.

Село Велика Костромка перебуває у Зеленодольській міській територіальній громаді. Воно розташоване на межі з Херсонською областю, тому регулярно піддається обстрілам з боку окупантів.

Російські війська 19 травня обстрілював Дніпропетровщину із "Градів" та "Ураганів"

Валентин Резніченко вчора повідомив, що в ніч на 19 травня ворог п'ять разів відкривав вогонь по Зеленодольській громаді. Він зазначив, що по селі Велика Костромка окупанти гатили з "Градів", а також з "Ураганів".

Внаслідок обстрілів були руйнування та пошкодження будинків. Велика Костомка залишилась без електроенергії та газопостачання через атаку ворога. Проте, голова Дніпропетровської ОВА підкреслив, що на щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Ситуація у Дніпропетровській області: коротко

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