Російські окупанти хотіли відновити роботу свого заводу у Дніпрі. Для цього ворог навіть вигадав схему із залученням української компанії.

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Блокування підсанкційного заводу

Служба безпеки України відзвітувала про успішне блокування заводу, який мав намір відновити постачання своєї продукції для російського військово-промислового комплексу. Раніше підприємство займалося виготовленням комплектуючих для літаків, підводних човнів, ракетних систем та інші товари. У 2021 році заводу вдалося виготовити 340 тонн продукції, вартість якої склала 450 мільйонів гривень.

Як з'ясувало слідство, товар відправляли у Росію, де окупанти здійснювали його перерозподіл для своїх заводів та інших об'єктів. Минулого року завод потрапив під санкції РНБО, адже його власником є російська корпорація, спеціалізацією якої є виробництво і модернізація зброї та військової техніки.

Як стало відомо СБУ, росіяни хотіли обійти обмеження та переписати завод на українську юридичну особу. Після цього ворог планував знову налагодити виробництво та постачання запчастин у Росію.

Службі безпеки України вдалося запобігти втіленню планів російських окупантів, слідчі дії в межах кримінального провадження ще тривають.

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Російські окупанти намагаються створити проблемні ділянки на лінії фронту, щоб потім мати можливість маніпулювати ними під час переговорів з Україною. Втім, завдяки доблесті та майстерності ЗСУ ворогу не вдається втілити свої плани у реальність.

Рашисти здійснили обстріл бази відпочинку на Одещині. Внаслідок атаки ворога постраждало три людини, серед них – дитина. Ракетний удар окупанти завдали за допомогою стратегічної авіації.

На Харківщині ворожий снаряд влучив у склад, в якому зберігався аміак. Людей заспокоїли: вибух не несе їм ніякої загрози. Аміачна селітра, яка вибухнула, не є дуже небезпечною, а її найвища концентрація – у хмарі після вибуху.

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