Российские оккупанты хотели возобновить работу своего завода в Днепре. Для этого враг даже придумал схему с привлечением украинской компании.

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Блокировка подсанкционного завода

Служба безопасности Украины отчиталась об успешном блокировании завода, который намеревался возобновить поставки своей продукции для российского военно-промышленного комплекса. Ранее предприятие занималось изготовлением комплектующих для самолетов, подлодок, ракетных систем и других товаров. В 2021 году заводу удалось производить 340 тонн продукции, стоимость которой составила 450 миллионов гривен.

Как выяснило следствие, товар отправляли в Россию, где оккупанты производили его перераспределение для своих заводов и других объектов. В прошлом году завод попал под санкции СНБО, ведь его владельцем является российская корпорация, специализацией которой является производство и модернизация оружия и военной техники.

Как стало известно СБУ, россияне хотели обойти ограничения и переписать завод на украинское юридическое лицо. После этого враг планировал снова наладить производство и поставку запчастей в Россию.

Службе безопасности Украины удалось предотвратить воплощение планов российских оккупантов, следственные действия в рамках уголовного производства еще продолжаются.

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Российские оккупанты пытаются создать проблемные участки на линии фронта, чтобы потом иметь возможность манипулировать ими во время переговоров с Украиной. Впрочем, благодаря доблести и мастерству ВСУ, врагу не удается воплотить свои планы в реальность.

Рашисты произвели обстрел базы отдыха в Одесской области. В результате атаки врага пострадали три человека, среди них – ребенок. Ракетный удар оккупанты нанесли с помощью стратегической авиации.

В Харьковской области вражеский снаряд попал в склад, в котором хранился аммиак. Людей успокоили: взрыв не несет им никакой угрозы. Взорвавшаяся аммиачная селитра не очень опасна, а ее самая высокая концентрация – в облаке после взрыва.

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