Про це повідомив Валентин Резніченко. Глава Дніпропетровської ОВА підкреслив, що ніч в області була неспокійною.

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Гатили по Зеленодольській громаді

Російські військові вночі п'ять разів відкривали вогонь по Зеленодольській громаді. Зокрема відомо про те, що по Великій Костромці загарбники гатили з "Градів", а також "Ураганів".

Відомо про руйнування та пошкодження будинків. Саме село, внаслідок ворожої атаки, частково залишилося без електроенергії та газопостачання. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.