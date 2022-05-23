Также, чтобы восполнить потери среди оружия и тяжелой техники, враг использует развалившуюся технику и восстанавливает ее на ремонтных предприятиях. Об этом сообщили в Генштабе 23 мая.

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По результатам потерь в ходе боевых действий враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формирующихся для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп,

– говорится в сообщении.

Ситуация на направлениях с утра 23 мая

На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска усиленно проводят разведку, развертывают дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетных ударов из Беларуси еще существует.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия, чтобы удержать занятые границы. Он усиливает полицейско-административный режим, устанавливает блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Большой Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

На Славянском направлении оккупанты готовятся к возобновлению наступления. В частности, они пытались штурмовать Довгенькое. ВСУ отбили наступление, враг понес потери и отступил. На Лиманском направлении активных боевых действий не вел. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении Северодонецка. Вел штурмовые действия в районе Тошковки. На Бахмутском направлении обстреливал Александрополье, наступал в районах Липового и Триполья, успеха нет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики пытаются закрепиться на занятых территориях, обстреливают позиции Сил обороны. Враг наносил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредотачивает основные усилия на содержании занятых границ, проводит разведку и оборудует свои позиции.

На Бессарабском и Северском направлениях ситуация не изменилась.

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