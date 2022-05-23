Соответствующую информацию обнародовали вечером 22 мая в оперативном командовании "Юг". Там также объяснили, что из-за кораблей врага в Черном море вероятность ракетных ударов растет.

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Оккупанты тактику не изменили и несут потери

На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий противника нет. По-прежнему, лишенный возможности продвижения вперед, противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку,

– сообщило командование.

Добавили также, что в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Однако в Черном море есть:

7 больших десантных кораблей;

а также 2 – ракетных;

из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров".

"Надо учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", – пояснили в ОК "Юг".

Что касается потерь врага, то по состоянию на вечер 22 мая они достаточно значительны. В частности:

наши подразделения в Хмельницкой области традиционно посадили беспилотник-разведчик типа "Орлан-10";

всего враг потерял ориентировочно 55 единиц личного состава;

несколько единиц бронированной техники;

много вражеской техники, однако окончательное количество уточняется.

Обратите внимание! Командование призвало людей прислушиваться к сигналам тревог и не подвергать себя опасности, которую несут заминированное побережье и прибрежные воды, в частности в штормовую погоду. Также людей призвали подробно проверять информацию и доверять только официальным источникам.

Кратко о ситуации на Юге

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