Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 22 травня в оперативному командуванні "Південь". Там також пояснили, що через кораблі ворога у Чорному морі вірогідність ракетних ударів зростає.

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Окупанти тактику не змінили та зазнають втрат

На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює свої позиції, намагаючись провести повітряну розвідку,
– повідомило командування.

Додали також, що на Одещині ситуація стабільна та контрольована. Проте у Чорному морі є:

  • 7 великих десантних кораблів;
  • а також 2 – ракетних;
  • з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров".

"Слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", – пояснили в ОК "Південь".

Щодо втрат ворога, то станом на вечір 22 травня, вони доволі значні. Зокрема:

  • наші підрозділи на Хмельниччині традиційно посадили безпілотник-розвідник типу "Орлан-10";
  • загалом ворог втратив орієнтовно 55 одиниць особового складу;
  • декілька одиниць броньованої техніки;
  • багато ворожої техніки, проте остаточна кількість уточнюється.

Коротко про ситуацію на Півдні

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