Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 22 травня в оперативному командуванні "Південь". Там також пояснили, що через кораблі ворога у Чорному морі вірогідність ракетних ударів зростає.

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Окупанти тактику не змінили та зазнають втрат

На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює свої позиції, намагаючись провести повітряну розвідку,

– повідомило командування.

Додали також, що на Одещині ситуація стабільна та контрольована. Проте у Чорному морі є:

7 великих десантних кораблів;

а також 2 – ракетних;

з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров".

"Слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", – пояснили в ОК "Південь".

Щодо втрат ворога, то станом на вечір 22 травня, вони доволі значні. Зокрема:

наші підрозділи на Хмельниччині традиційно посадили безпілотник-розвідник типу "Орлан-10";

загалом ворог втратив орієнтовно 55 одиниць особового складу;

декілька одиниць броньованої техніки;

багато ворожої техніки, проте остаточна кількість уточнюється.

Зверніть увагу! Командування закликало людей дослухатись до сигналів тривог та не наражати себе на небезпеку, яку несуть заміноване узбережжя та прибережні води, зокрема в штормову погоду. Також людей закликали перевіряти інформацію детально та довіряти тільки офіційним джерелам.

Коротко про ситуацію на Півдні

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