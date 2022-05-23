Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 22 травня в оперативному командуванні "Південь". Там також пояснили, що через кораблі ворога у Чорному морі вірогідність ракетних ударів зростає.
Зауважте Військові вкотре попередили: через шторм на узбережжя Чорного моря потрапляють міни
Окупанти тактику не змінили та зазнають втрат
На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює свої позиції, намагаючись провести повітряну розвідку,
– повідомило командування.
Додали також, що на Одещині ситуація стабільна та контрольована. Проте у Чорному морі є:
- 7 великих десантних кораблів;
- а також 2 – ракетних;
- з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров".
"Слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", – пояснили в ОК "Південь".
Щодо втрат ворога, то станом на вечір 22 травня, вони доволі значні. Зокрема:
- наші підрозділи на Хмельниччині традиційно посадили безпілотник-розвідник типу "Орлан-10";
- загалом ворог втратив орієнтовно 55 одиниць особового складу;
- декілька одиниць броньованої техніки;
- багато ворожої техніки, проте остаточна кількість уточнюється.
Коротко про ситуацію на Півдні
- Командування попередило, що на Одещині шторм може викинути на берег морські міни. Тому людям варто бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
- 22 травня російські окупанти обстрілювали Миколаїв. Зокрема гатили касетними снарядами, було чутно вибухи. У ніч проти 22 травня окупанти тричі атакували область. На жаль, через обстріли постраждали щонайменше 5 людей.
- Окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини обкрадають людей. Російські загарбники вивантажували награбоване з чужої фури в свою. Всі товари відправили до Криму.
- Однак, Збройні Сили України на Херсонському напрямку ефектно знищили техніку російських окупантів. Зокрема "тихенько" прилетів безпілотник і вже за кілька секунд стався великий "салют".
Дивіться також – Братчук: Ви будете гнити, і вас з'їсть чорноморський бичок: відео