Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних Сил України, сталося все на Херсонському напрямку. Окупанти точно не сподівалися на такий цікавий "сюрприз".

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Українські військові ідеально влучили в бронетехніку

Українські військові за допомогою безпілотника з боєприпасом знищили щонайменше дві одиниці техніки. Він завис у повітрі – і влучно скинув бомбу. У Сухопутних військах ЗСУ кажуть, що це просто "хірургічна" точність

Підрозділи ЗСУ продовжують "хірургічно" знищувати ворожу техніку на Херсонському напрямку, – йдеться у дописі.

Як українські військові знищили ворожу техніку: дивіться відео

Нещодавно Збройні Сили України вперше у своїй історії знищили російську самохідну артилерійську установку 2С4 "Тюльпан". Сталося все в районі Рубіжного. Кумедно, що локацію САУ випадково злили у своєму сюжеті російські пропагандисти. Повідомляють, що це взагалі перше документальне підтвердження знищення САУ такого класу в сучасній історії.

Окрім цього, 21 травня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ знищила дві важкі вогнеметні системи "Солнцепек".

Які втрати серед окупантів

Станом на сьогодні, 22 травня, російські окупанти втратили вже 29 050 військових. За добу Збройні Сили України відправили до пекла ще 200 загарбників.

Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. Там завжди наголошують, що дані приблизні, адже через високу інтенсивність бойових дій складно конкретно підрахувати втрати ворога. Найбільше противник зазнав їх на Бахмутському напрямку.

ЗСУ вже знищили стільки ворожої техніки:

особовий склад – 29 050 (+200) осіб,

танки – 1 285 (+7) одиниць,

ББМ (бойові броньовані машини) – 3 141 (+25) одиниць,

артилерійські системи – 599 (+3) одиниць,

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 201 одиниця,

засоби ППО (протиповітряна оборона) – 93 одиниці,

літаки – 204 одиниці,

гелікоптери – 170 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотники) – 470 (+8) одиниць,

крилаті ракети – 107 (+3) одиниць,

кораблі та катери – 13 одиниць,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 194 (+16) одиниці,

спеціальна техніка – 43 одиниці.

Цікаво – ЗСУ показали, як нищать ворожу техніку: дивіться відео