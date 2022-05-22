Відповідну інформацію повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Мовиться про успіхи нашого війська протягом 21 травня.

Зауважте На Сході окупанти втратили БМП, міномет і ще 28 своїх бійців

Повітряні сили ЗСУ успішно атакували ворога

21 травня вкотре успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек",

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, російські окупанти вчергове атакували нашу країну. Цього разу з Чорного моря ракетами "Калібр".

"Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині", – повідомило командування.

Ба більше, підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збили російський безпілотник типу "Орлан-10".

Масштабні втрати ворога: основне

З початку повномасштабної війни, яку Росія почала 24 лютого, Збройні Сили України знищили на Українській землі орієнтовно 28 850 російських окупантів.

Окрім того, ЗМІ повідомили про знищення в Україні племінника заступника міністра оборони Росії. Мовиться про командира десантно-штурмової роти, капітана Адама Хамхоєва. Такі дані повідомили в "офіцерському корпусі" Інгушетії.

Протягом 21 травня наші війська на Донбасі відбили 9 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої. Також ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" та ліквідували понад 20 одиниць техніки, зокрема 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 2 автомобілі.

21 травня 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького розповіла, що росіяни базувалися поблизу Серебрянки й намагались з допомогою понтонного моста перекинути особовий склад та важку техніку через Сіверський Донець. Проте окупантам нічого не вдалось – наші підрозділи завдали по них удару. Попередньо – ворог втратив щонайменше одну батальйонну тактичну групу. Під час форсування річки з ладу вийшло понтонне мостове обладнання окупанта, а також наші бійці знищили кілька одиниць техніки та кілька десятків ворожого особового складу.

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