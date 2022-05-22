Відповідну інформацію повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Мовиться про успіхи нашого війська протягом 21 травня.

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Повітряні сили ЗСУ успішно атакували ворога

21 травня вкотре успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек",
– мовиться у повідомленні.

Окрім того, російські окупанти вчергове атакували нашу країну. Цього разу з Чорного моря ракетами "Калібр".

"Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині", – повідомило командування.

Ба більше, підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збили російський безпілотник типу "Орлан-10".

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