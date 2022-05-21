У зоні ООС тривають активні бойові дії. Наші герої тримають оборону та ефективно проріджують ворожі ряди.

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Атаки ворога у зоні ООС та чергові втрати російських окупантів

Російські окупанти не знижують активності у зоні ООС. Ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, такни, міномети та ракетно-бомбові удари по всій лінії зіткнення. Мішенями росіян здебільшого є об'єкти цивільної інфраструктури та житлові квартали.

Впродовж доби 21 травня рашисти здійснили понад 40 обстрілів міст та сіл Донецької та Луганської областей. Їх снаряди вдарили по 30 цивільних об'єктах, серед них 13 будинків мирних українців, 4 заводи, залізнична станція, музична школа, інститут іноземних мов, пожежні частини тощо. Снаряди ворога забрали життя як мінімум 7 українців, ще 7 отримали поранення.

Ворог йшов в атаку 9 разів, але наші захисники впоралися з усіма випадами рашистів. Ще на 4 ділянках тривають активні бойові дії.

Наші відважні воїни завдали ворогу наступних втрат:

5 танків;

4 артилерійські системи;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

2 автомобілі.

Значних втрат ворог зазнав і в повітрі під час спроб здійснення розвідки. Підрозділам протиповітряної оборони на Донбасі вдалося збити російський безпілотник "Орлан-10".

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Росіяни продовжують блокувати Чорне море. Вони погрожували цивільному судну з Того обстрілами, якщо воно наблизиться до острова Зміїний, аргументуючи погрозу тим, що це "територіальні води Росії".

Львівським десантникам за два дні вдалося знищити понад 79 одиниць ворожої техніки. Це рекорд наших героїв.

Росіяни розглядають можливість обміну Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Відповідну заяву, яку зробив голова ЛДПР Леонід Слуцький, російські пропагандисти вже почали активно "розганяти".

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