В зоне ООС продолжаются активные боевые действия. Наши герои держат оборону и эффективно прореживают вражеские ряды.

Читайте также Через 1,5 – 2 месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, – CIT

Атаки врага в зоне ООС и очередные потери российских оккупантов

Российские кафиры не снижают активности в зоне ООС. Враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, такны, минометы и ракетно-бомбовые удары по всей линии столкновения. Мишенями россиян в большинстве своем являются объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы.

В течение суток 21 мая рашисты произвели более 40 обстрелов городов и сел Донецкой и Луганской областей. Их снаряды ударили по 30 гражданским объектам, среди них 13 домов мирных украинцев, 4 завода, железнодорожная станция, музыкальная школа, институт иностранных языков, пожарные части. Снаряды врага унесли жизни как минимум 7 украинцев, еще 7 получили ранения.

Враг шел в атаку 9 раз, но наши защитники справились со всеми выпадами рашистов. Еще на 4 участках продолжаются активные боевые действия.

Наши отважные воины нанесли врагу следующие потери:

5 танков;

4 артиллерийские системы;

10 единиц боевой бронированной техники;

2 автомобиля.

Значительные потери враг понес и в воздухе при попытках осуществления разведки. Подразделениям противовоздушной обороны на Донбассе удалось сбить 10 российских беспилотников "Орлан-10".

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Россияне продолжают блокировать Черное море. Они угрожали гражданскому судну с Того обстрелами, если оно приблизится к острову Змеиный, аргументируя угрозу тем, что это "территориальные воды России".

Львовским десантникам за два дня удалось уничтожить более 79-ти единиц вражеской техники. Это рекорд наших героев.

Россияне рассматривают возможность обмена Виктора Медведчука на защитников Мариуполя. Соответствующее заявление, сделанное главой ЛДПР Леонидом Слуцким, российские пропагандисты уже начали активно "разгонять".

Смотрите также – 2 выстрела в минуту: умеющая гаубица М777, которая уже есть в ВСУ