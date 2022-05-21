Контрнаступление могут начать с Донбасса

Соответствующее мнение высказал глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По его прогнозам, в ближайшее время будут продолжены бои на Донбассе.

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Глава CIT заявил, что если у России не будет мобилизации, то все будет сводиться к позиционным боям. "Будут попытки провести штурмовые операции, чтобы постепенно оцепить тот или иной город", - сказал он.

Также Руслан Левиев считает, что Россия может прибегнуть к показательным судебным процессам над пленными азовцами и украинскими морпехами, которые были на "Азовстали".

К сведению . В разведке Министерства обороны Великобритании сообщили, что из "Азовстали" вышло около 1700 украинских защитников . Как известно, украинских воинов вывезли на временно оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.

Глава CIT заявил, что украинская сторона начнет масштабное контрнаступление примерно через полтора-два месяца.

Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом отношении к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника уже появляется,

– сказал Левиев.

Он предположил, что это будет перелом ситуации в войне не в пользу России.

"Через полтора – два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России. Скорее всего, они начнут с Донбасса и постараются отрезать пути поставки российской армии", – резюмировал Левиев.

Последние новости с фронта

В Генштабе ВСУ вечером 21 мая сообщили, что российские кафиры готовятся возобновить наступление на Славянском направлении .

Также сообщалось, что войска агрессора на Донецком направлении пытаются прорвать оборону ВСУ . Цель кафиров – выйти на административные границы Луганской области.

Кроме того, Россия продолжает скрытую мобилизацию . В Генштабе ВСУ отметили, что кафиры пытаются привлечь в свои войска людей с временно оккупированных территорий Украины.

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