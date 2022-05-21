Россия использует авиацию для перекидывания сил

О том, что командование оккупационных войск России продолжает проведение мер скрытой мобилизации, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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В Генштабе информируют, что Россия проводит скрытую мобилизацию с целью замещения военнослужащих, которые понесли потери на территории Украины.

Сообщается, что российские захватчики ведут работу по привлечению в свои ряды людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что для усиления группировок Россия формирует резервы из состава 36 общевойсковой армии восточного военного округа.

Российские оккупанты используют военно-транспортную авиацию для переброски живой силы и материально-технических средств к границе с Украиной.

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