Россия использует авиацию для перекидывания сил
О том, что командование оккупационных войск России продолжает проведение мер скрытой мобилизации, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
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В Генштабе информируют, что Россия проводит скрытую мобилизацию с целью замещения военнослужащих, которые понесли потери на территории Украины.
Сообщается, что российские захватчики ведут работу по привлечению в свои ряды людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.
Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что для усиления группировок Россия формирует резервы из состава 36 общевойсковой армии восточного военного округа.
Российские оккупанты используют военно-транспортную авиацию для переброски живой силы и материально-технических средств к границе с Украиной.
Россия ищет резервы на фоне потерь
- Утром 21 мая в Генштабе ВСУ традиционно обновили информацию о потерях России в войне против Украины. По предварительным данным, в Украине уже погибли почти 29 тысяч российских военных.
- На фоне безумных потерь Москва пытается найти живую силу. Кремль провалил скрытую мобилизацию, поэтому бросает на фронт кого угодно. В Генштабе ВСУ информировали, что Россия планирует привлекать студентов к боевым действиям в Украине.
- В Харьковской ОВА рассказали, что россияне пытались мобилизовать в свою армию украинцев в захваченном Изюме. Однако оккупанты и здесь потерпели провал.
- Попавшие в плен военные из оккупированного Донбасса рассказали, что Россия берет в армию даже непригодных для службы.
- Также следует отметить, что многие солдаты из ОРДЛО не хотят воевать. Украинской разведке удалось перехватить разговор оккупантов, в котором военный заявил, что целое подразделение планирует сбежать с фронта.
- Источники 24 канала сообщили, что Россия планирует мобилизовать около 15 тысяч человек на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так называемая "вторая армия мира" использует коварную тактику, имитируя пожары, чтобы поймать уклоняющихся от мобилизации.
- Следует отметить, что на оккупированных территориях Украины участились протесты. Родные военных, которых Россия отправляет на фронт, устраивают акции протеста.
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