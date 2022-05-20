В частности, в первые дни войны россияне понесли неожиданные для себя потери, поэтому еще 26 февраля начали так называемым "ДНР"-овцам вручать повестки и сразу отправлять "пушечное мясо" в горячие точки.

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О том, как россияне проводят мобилизацию, рассказывают военные с Донбасса, попавшие в плен к Вооруженным Силам Украины.

Берут даже людей с инвалидностью

Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором захватчики рассказывают, что россияне отправили их на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем.

Один военнопленный рассказал, что у него с детства проблемы со зрением, в частности на один глаз не видит вообще, а еще у него третья группа инвалидности. Однако это не помешало оккупантам отправить мужчину на войну.

Я видел в Новоазовске даже одноруких. Они собирают всех. Обещали, что никаких обстрелов. Просто будете стоять на постах, проверять документы. Нас поставили на посты, заселили в разбитые дома. Мы прятались в подвалах, потому что начались обстрелы,

– рассказывает пленный.

Этот пленник – не единственный, которого "мобилизовали" оккупанты в ОРДЛО, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья. Еще один оккупант рассказал, что медкомиссию в военкомате вообще не проходил, но несмотря на то, что у него серьезная травма черепа, его все же отправили воевать.

К слову, оба оккупанта жалуются, что выдали им в военкомате только шлемы. Все остальное оборудование и средства защиты им пришлось покупать самим.

Россия хочет привлекать к войне студентов

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что командование России планирует привлекать на войну против Украины студентов с временно оккупированных территорий Донбасса.

Все потому, что российским оккупантам не хватает живой силы, поэтому они хотят привлекать к боевым действиям студентов высшего образования.

В то же время, на оккупированных Россией территориях Луганской области уже состоялся митинг женщин мобилизованных военных. В частности, в городе Ровеньки женщины военных пришли в местный "военкомат". Жены призвали так называемую оккупационную власть обнародовать реальную ситуацию на фронте и требовали встречи с Леонидом Пасечником.

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