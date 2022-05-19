Солдат с оккупированного Донбасса бросили на фронт неофициально

Украинские разведчики перехватили очередной разговор "мобилизованного" солдата из Донецка. В разговоре военный заявил, что планирует сбежать с войны.

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Интересно, что покинуть фронт планирует целое подразделение во главе с комбатом и полковником штаба. Российский военный даже назвал дату – 26 мая. По его словам, все находящиеся рядом с ним на позициях собираются бежать.

Собеседник не разделяет настроения "мобилизованного" солдата из Донецка. В то же время в свою защиту военный из оккупированного Донбасса заявил, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующее снаряжение.

В частности, оккупант рассказал, что им выдали снайперские винтовки Мосина 1943 года, которые в наше время уже музейный экспонат, а не оружие.

Перехваченный разговор российского военного – видео

Как рассказал оккупант, "мобилизованных" с Донбасса называют "святые", поскольку они ходят без снаряжения, без каски. Чеченцы прозвали таких солдат – мясом.

В конце концов, военный не боится, что его обвинят в дезертирстве. В разговоре он объяснил, что они попали в боевую зону неофициально.

Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому, если скажут что дезертир, иди ты нах*й. Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно,

– резюмировал он.

Россия переместила на территорию Украины 500 мобилизованных бойцов с Донбасса

Россия несет безумные потери в войне против Украины: по состоянию на утро 19 мая, по данным Генштаба ВСУ, уже погибло более 28 тысяч российских солдат.

На фоне потерь Россия провалила скрытую мобилизацию. В то же время в украинской разведке заявили, что Москва все же продолжает скрыто проводить мобилизацию.

Недавно в Генштабе ВСУ заявили, что Россия переместила на территорию Украины сразу 500 военных, которые были "мобилизованы" на оккупированном Донбассе.

В то же время на оккупированных территориях Украины участились протесты. Родные военных, которых Россия отправляет на фронт, устраивают акции протеста. Они жалуются, что военных с Донбасса бросают как пушечное мясо.

Внимание – принудительно мобилизованные российской армией: смотрите видео