Стихийные акции протеста прошли 16 – 17 мая. На улицы вышли родственники мужчин, которых принудительно мобилизовали в российскую армию.

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Протесты зафиксированы в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой,

– рассказали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Что известно о мобилизации на Донбассе

Накануне жительницы оккупированной в 2014 году Луганской области пришли в так называемую "военную прокуратуру". Они требовали объяснений от главарей боевиков относительно того, почему их мужей, которые не являются военными, отправляют на войну. Мобилизированные сейчас находятся в Белгородской области, остальная часть – под Харьковом. Ни тех, ни других домой не пускают. Местные приспешники Кремля на обращение женщин никак адекватно не отреагировали.

Заметим, что россияне вылавливают на улице и отправляют на войну даже работников критической инфраструктуры. Оккупанты используют этих мужчин, как "пушечное мясо", ведь бросают в бой первыми. Люди без военной подготовки и амуниции идут на верную смерть.

Более того, на оккупированном Донбассе враг начал проводить "сверку" женщин определенных профессий. Речь идет о медсестрах, лаборантках, кухарках, уборщицах и бухгалтерах. Вероятно, так россияне готовят себе базу для мобилизации. На учет вынуждают вставать женщин в возрасте 18 – 45 лет.

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Потери россиян на войне против Украины

Российские военные терпят в Украине колоссальные потери. По состоянию на утро 18 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 28 300 оккупантов.