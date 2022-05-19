Солдатів з окупованого Донбасу кинули на фронт неофіційно

Українські розвідники перехопили чергову розмову "мобілізованого" солдата з Донецька. У розмові військовий заявив, що планує втекти з війни.

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Цікаво, що покинути фронт планує цілий підрозділ на чолі з комбатом і полковником штабу. Російський військовий навіть назвав дату – 26 травня. За його словами, всі, хто перебуває поруч з ним на позиціях, збираються втікати.

Співрозмовник не поділяє настрої "мобілізованого" солдата з Донецька. Водночас на свій захист військовий з окупованого Донбасу заявив, що їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження.

Зокрема, окупант розповів, що їм видали снайперські гвинтівки Мосіна 1943 року, який у наші часи вже музейний експонат, а не зброя.

Перехоплена розмова російського військового – відео

Як розповів окупант, "мобілізованих" з Донбасу називають "святі", оскільки вони ходять без спорядження, без каски. Чеченці прозвали таких солдатів – м'ясом

Врешті-решт, військовий не боїться, що його звинуватять у дезертирстві. У розмові він пояснив, що вони потрапили в зону бойових неофіційно.

Ми перетнули кордон як "вантаж 200". Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х*й. Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово,

– резюмував він.

Росія перемістила на територію України 500 мобілізованих бійців з Донбасу

Росія зазнає шалених втрат у війні проти України: станом на ранок 19 травня, за даними Генштабу ЗСУ, вже загинуло понад 28 тисяч російських солдатів.

На тлі втрат Росія провалила приховану мобілізацію. Водночас в українській розвідці заявили, що Москва все ж продовжує приховано проводити мобілізацію.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія перемістила на територію Україну відразу 500 військових, які були "мобілізовані" на окупованому Донбасі.

Водночас на окупованих територіях України почастішали протести. Рідні військових, яких Росія відправляє на фронт, влаштовують акції протесту. Вони скаржаться, що військових з Донбасу кидають, як гарматне м'ясо.

До уваги – примусово мобілізовані російською армією: дивіться відео