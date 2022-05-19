Солдатів з окупованого Донбасу кинули на фронт неофіційно
Українські розвідники перехопили чергову розмову "мобілізованого" солдата з Донецька. У розмові військовий заявив, що планує втекти з війни.
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Цікаво, що покинути фронт планує цілий підрозділ на чолі з комбатом і полковником штабу. Російський військовий навіть назвав дату – 26 травня. За його словами, всі, хто перебуває поруч з ним на позиціях, збираються втікати.
Співрозмовник не поділяє настрої "мобілізованого" солдата з Донецька. Водночас на свій захист військовий з окупованого Донбасу заявив, що їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження.
Зокрема, окупант розповів, що їм видали снайперські гвинтівки Мосіна 1943 року, який у наші часи вже музейний експонат, а не зброя.
Перехоплена розмова російського військового – відео
Як розповів окупант, "мобілізованих" з Донбасу називають "святі", оскільки вони ходять без спорядження, без каски. Чеченці прозвали таких солдатів – м'ясом
Врешті-решт, військовий не боїться, що його звинуватять у дезертирстві. У розмові він пояснив, що вони потрапили в зону бойових неофіційно.
Ми перетнули кордон як "вантаж 200". Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х*й. Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово,
– резюмував він.
Росія перемістила на територію України 500 мобілізованих бійців з Донбасу
- Росія зазнає шалених втрат у війні проти України: станом на ранок 19 травня, за даними Генштабу ЗСУ, вже загинуло понад 28 тисяч російських солдатів.
- На тлі втрат Росія провалила приховану мобілізацію. Водночас в українській розвідці заявили, що Москва все ж продовжує приховано проводити мобілізацію.
- Нещодавно у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія перемістила на територію Україну відразу 500 військових, які були "мобілізовані" на окупованому Донбасі.
- Водночас на окупованих територіях України почастішали протести. Рідні військових, яких Росія відправляє на фронт, влаштовують акції протесту. Вони скаржаться, що військових з Донбасу кидають, як гарматне м'ясо.
До уваги – примусово мобілізовані російською армією: дивіться відео