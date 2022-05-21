Вооруженные Силы Украины дают отсев оккупантам и держат оборону. Впрочем, согласно оперативной информации Генерального Штаба ВСУ, по состоянию на 87 сутки полномасштабного российского вторжения, наибольшая активность врага продолжает сосредотачиваться в Восточной операционной зоне.

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В Донецкой области враг пытается прорвать оборону ВСУ

Так, в Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

В Генштабе заявили, что кафиры атакуют наших военных всем возможным оружием. Наносили огневое поражение всем спектром вооружения, в том числе с авиацией, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения.

Кроме того, целил авиацию по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут Донецкой области и Врубовка Луганской области.

Ситуация в Донецкой области: данные Генштаба

На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия сразу на нескольких направлениях. В частности, на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском.

При поддержке авиации и артиллерии российский враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. При этом никакого успеха ему не удалось достичь. Наши войска отбили оккупанта.

Российская армия нанесла авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области.

Также россияне производили обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области.

За 20 мая кафиры повредили 27 жилых домов и 8 сооружений гражданской инфраструктуры. Три человека погибли, четверо ранены.

А уже, в ночь на 21 мая, военные русской армии нанесли авиаудары сразу по нескольким городам. Речь идет о Соледаре, а также Бахмуте. К счастью, жертв в результате атаки нет. Кроме того, они намеревались выйти на трассу Бахмут – Лисичанск, но потерпели только неудачу. ВСУ показали им, чьи это территории!

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 21 мая: смотрите видео