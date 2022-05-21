Збройні Сили України дають відсів окупантам, й тримають оборону. Втім, згідно з оперативною інформацією Генерального Штабу ЗСУ, станом на вісімдесят сьому добу повномасштабного російського вторгнення, найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися в Східній операційній зоні.

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На Донеччині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ

Так, на Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

У Генштабі заявили, що окупанти атакують наших військових всією можливою зброєю. Завдавали вогневого ураження всім спектром озброєння, зокрема з авіацією, по позиціях підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктах уздовж лінії зіткнення.

Крім того, цілив з авіації по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут Донецької області та Врубівка Луганської області.

Ситуація на Донеччині: дані Генштабу

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії одразу на декількох напрямках. Зокрема, на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському.

За підтримки авіації та артилерії російський ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. При цьому жодного успіху йому не вдалося досягти. Наші війські відбили окупанта.

Російська армія завдала авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області.

Також росіяни здійснювали обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області.

За 20 травня окупанти пошкодили 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури. Троє людей загинуло, четверо – поранені.

А вже, у ніч проти 21 травня, військові російської армії завдали авіаударів відразу по кількох містах. Мовиться про Соледар, а також Бахмут. На щастя, жертв внаслідок атаки немає. Крім того, вони мали намір вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ, але зазнали лише невдачі. ЗСУ показали їм, чиї це території!

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 травня: дивіться відео