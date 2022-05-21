Такие данные были обнародованы в украинском Генштабе. Там отметили, что данные приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Актуальные потери врага на 21 мая

  • личного состава – 28 850 человек ликвидировано;
  • танков – 1 278 единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 116 единиц;
  • артиллерийских систем – 596 единиц;
  • РСЗО – 201 единица;
  • средств ПВО – 93 единицы;
  • самолетов – 204 единицы;
  • вертолетов – 169 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;
  • крылатых ракет – 104 единицы;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;
  • специальной техники – 43 единицы.