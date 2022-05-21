Трудные бои продолжаются на Востоке. О ситуации на фронте на утро 21 мая рассказывают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Важно Эвакуация из Луганщины и десятки уничтоженных кафиров на Юге: основное за 87 день войны

Наступление на Донбассе

Оккупанты наступают на Востоке, пытаясь полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также получить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом. Они обстреливают всю линию столкновения, обстрелы продолжаются в глубине обороны наших войск в Донецком и Славянском направлениях.

Активные бои идут на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Возле Лимана оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. Они сосредоточили там специальную технику для строительства понтонно-мостовой переправы. Враг опрокидывает дополнительные подразделения.

В Мариуполе кафиры пытаются возобновить функционирование порта. В частности, разминируют инфраструктуру.

Однако только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши защитники отбили 11 атак врага, уничтожили 8 танков, 3 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники.

Угроза ракетных ударов из Беларуси

На Волынском и Полесском ситуация не изменилась. Наблюдают наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных районах. Кроме того, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Белоруссии.

Обстрелы Севера и Харьковщины

Враг обстрелял украинские позиции в районах приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

Также россияне нанесли авиационных ударов по Циркунам. Они собираются усилить группировку войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии западного военного округа. В районе Славянский агрессор пытается возобновить наступательные действия. Хотят возвести переправу для форсирования реки Северский Донец.

Ситуация на Юге

На Южнобужском и Таврическом направлениях кафиры пытаются удерживать занятые рубежи и вести разведку.

Враг не прекращает артиллерийские обстрелы на Криворожском и Николаевском направлениях. Разворачивают дополнительные подразделения ствольной и реактивной артиллерии.

Корабли захватчиков в акваториях Черного и Азовского морей проводят разведку и выполняют огневую поддержку на приморском направлении.

Террор на оккупированных территориях

Россияне используют тактику террора против украинцев на временно занятых территориях. Они препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров.



Карта боевых действий / Скриншот с сайта liveuamap

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