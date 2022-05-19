Так, командование противника планирует привлекать на войну против Украины студентов с временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины утром 19 мая.

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Российским оккупантам не хватает живой силы

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что из-за отсутствия мобилизационного ресурса, оккупационное военное командование планирует привлекать к боевым действиям студентов высших учебных заведений на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Вместе с тем, по имеющейся информации, в район населенного пункта Александровка, что в Донецкой области, враг перебросил пополнение в количестве 260 военнослужащих, которые ранее были задействованы на Харьковском направлении.

Таким образом оккупанты попытались восстановить потери, которые понес вражеский 107-й стрелковый батальон. По предварительной информации, ранее это подразделение сил противника потеряло более 50% личного состава.

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