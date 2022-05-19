Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ от 19 мая. В частности ведомство отмечает, что оккупанты не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение. Но несут лишь потери.
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Оккупанты отошли на позиции, которые занимали ранее
В Генштабе отмечают, что российские захватчики стремятся улучшить свое положение в бою. Для этого они используют артиллерию. В частности, проводя бои в районе Большой Камышевахи.
Но наши ВСУ дали оккупантам хорошенько понюхать пороху. Поэтому они не только понесли немалые потери. Российским военным пришлось еще и отойти. Причем на те позиции, которые они занимали раньше.
Ситуация на фронте: коротко о главном
- Северское направление. Оккупанты занимаются оборудованием огневых позиций, а также фортификационных сооружений. Все это делают в приграничных районах Брянской, а также Курской областей. Также продолжают из минометов и артиллерии бить по Черниговщине и Сумщине.
- Харьковское направление. Здесь российские захватчики пытаются удержать позиции, которые захватили ранее. Также они не оставляют попыток проводить контратаки.
- Лиманское направление. Захватчики атакуют гражданскую инфраструктуру, наносят ракетные удары. Кроме того, они стремятся восстановить влияние на позициях, которые занимали ранее.
- Северодонецкое направление. На нем оккупанты пытались штурмовать Устиновку. Но ничего у них не удалось.
- Бахмутское направление. Здесь российские военные идут в наступление, чтобы улучшить свое положение на поле боя. Стремление штурмовать Золотое-4 успехом для них не увенчалось.
- Авдеевское направление. Здесь тоже оккупанты понесли немалые потери, а также отступили. Произошло это после того, как они попытались провести наступление на район населенного пункта Юрьевка. Штурм Новокалинового и Первомайского также не принес никаких результатов.
- Новопавловское и Запорожское направления. На них не наблюдались активные боевые действия со стороны оккупантов. Из артиллерии и минометов они били по Гуляйполю, Новоданиловке, Малиновке.
- Южнобугское направление. Здесь тоже обошлось без активных боевых действий. В то же время российские захватчики пытаются закрепиться на тех позициях, которые они заняли.
- В то же время оккупанты продолжают нести немалые потери на поле боя. С каждым днем количество "двухсотых" только растет.
Актуальные потери врага
С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 28 300 российских оккупантов. И эта цифра растет с каждым днем.
Также в лом превратили 1 251 танк, 3 043 боевые бронированные машины, 586 артиллерийских систем, а также 199 РСЗО. Удалось уничтожить еще и 202 самолета, 167 вертолетов, 441 БпЛА оперативно-тактического уровня, 102 крылатые ракеты, а также 13 катеров.
В то же время стоит понимать, что и живой силы, и опасного железа у России все еще много. Поэтому целиком и полностью недооценивать врага не стоит. В то же время следует гордиться нашими военными, ведь каждый уничтоженный оккупант, а также боевая машина приближают нашу страну к победе на один день!
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