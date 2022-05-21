Росія використовує авіацію для перекидання сил
Про те, що командування окупаційних військ Росії продовжує проведення заходів прихованої мобілізації, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
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У Генштабі інформують, що Росія проводить приховану мобілізацію з метою заміщення військовослужбовців, які зазнали втрат не території України.
Повідомляється, що російські загарбники поводять роботу щодо залучення до своїх лав людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.
Окрім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що для посилення угруповань Росія формує резерви зі складу 36-ї загальновійськової армії східного військового округу.
Російські окупанти використовують військово-транспортну авіацію для перекидання живої сили та матеріально-технічних засобів до кордону з Україною.
Росія шукає резерви на тлі втрат
- Зранку 21 травня у Генштабі ЗСУ традиційно оновили інформацію щодо втрат Росії у війні проти України. За попередніми даними, в Україні вже загинуло майже 29 тисяч російських військових.
- На тлі шалених втрат Москва намагається знайти живу силу. Кремль провалив приховану мобілізацію, тому кидає на фронт будь-кого. У Генштабі ЗСУ інформували, що Росія планує залучати студентів до бойових дій в Україні.
- У Харківській ОВА розповіли, що росіяни намагалася мобілізувати до своєї армії українців у захопленому Ізюмі. Проте окупанти і тут зазнали провалу.
- Військові з окупованого Донбасу, які потрапили до полону, розповіли, що Росія бере до армії навіть непридатних для служби.
- Також слід зазначити, що багато солдатів з ОРДЛО не хочуть воювати. Українській розвідці вдалося перехопити розмову окупантів, в якій військовий заявив, що цілий підрозділ планує втекти з фронту.
- Джерела 24 каналу повідомили, що Росія планує мобілізувати близько 15 тисяч людей на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так звана "друга армія світу" використовує підступну тактику, імітуючи пожежі, щоб спіймати тих, хто ховається від мобілізації.
- Слід зазначити, що на окупованих територіях України почастішали протести. Рідні військових, яких Росія відправляє на фронт, влаштовують акції протесту.
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