Про це сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За його словами, ОВА немає інформації про те, що хтось зголосився стати до лав ЗС Росії.
У нас є інформація, що вони намагалися це (мобілізувати чоловіків – 24 канал) зробити, але фактично це був провал. Тобто, вони дійсно змушували людей або виїжджати з Ізюма на територію Росії, або ставати до лав своїх збройних сил. Давали вибір: або – або,
– заявив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА додав, що на Ізюмському напрямку тривають запеклі бойові дії між ЗСУ та окупантами.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Ізюмі проводили заходи з примусової мобілізації українських громадян до російських підрозділів через брак людських ресурсів.
Мобілізація на окупованих територіях України та в Росії
- Ворог примусово мобілізовує українців задля використання у війні проти України. Так, на території ОРДЛО чоловіків ловлять на вулицях, забирають із роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів. Днями повідомили, що там командування противника планує залучати на війну студентів.
- Росія продовжує кидати на війну з Україною мобілізованих бійців з окупованих частин Донеччини та Луганщини. Наприклад, 10 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни перекинули на територію України близько 500 таких чоловіків.
- Окрім того, російські загарбники готуються до оголошення примусової мобілізації українців з південних міст в окупаційну армію. Зокрема, йшлося про Херсон, Бердянськ, Мелітополь та інші міста.
- Раніше західна преса повідомляла, що Путін таки оголосить загальну мобілізацію на параді 9 травня. Також це припускав і глава Міноборони Великої Британії. Однак глава Кремля цього так і не зробив. Військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що схоже, у Кремлі зараз продумують сценарії.
- Водночас фахівці повідомили, що не спостерігають жодних ознак "нової великої російської мобілізації". Про це заявили в Американському Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.
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