Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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Чи достатньо в Україні резервістів та амуніції

Експерт наголосив, що цього достатньо. Але, за його словами, потрібно розуміти, що ті бригади, які з перших днів воюють, треба виводити на відновлення. "Ми повинні робити ротації, бо люди навіть психологічно можуть не витримати такого навантаження", – сказав Андрусів.

Він зазначив, що насправді зброї та форми достатньо. "Резервістів також достатньо, але є один момент – потрібно навести порядок у військкоматах", – заявив радник міністра.

МВС закликає військкомати не роздавати масово повістки

Не можна "гребти" всіх підряд, бо багато мотивованих людей... Ці роздачі повісток є незаконними, адже людям вручають повістки без розуміння ситуації. Можливо, в якогось чоловіка 3 дітей, можливо, він інвалід тощо. Не можна вручати повістки на вулицях,

– наголосив Андрусів.

За його словами, це все ганебна самодіяльність військкоматів. "Наслідком такої мобілізації є багато відмовників, які кажуть, що вони не хочуть йти на передову. Навіть трапляються поодинокі втечі. Цього треба уникати", – вважає він.

Радник міністра запевнив, що якщо у військкоматах є бажання пороздавати повістки, то можна робити це на блокпостах, де сидить багато озброєних космодесантників, чи в добровольчих формуваннях ОТГ, де теж є сильні організовані хлопці, які з перших днів хочуть воювати.

"Мотивація солдата – це найбільша зброю на війні. Адже такий солдат навіть з радянським озброєнням буде показувати результат, а немотивований навіть з "Джавеліном" цього зробити не зможе", – підтвердив експерт.

На його думку, зараз головне завдання – підняти якість мобілізації, а не просто кількість.

В нас 400 тисяч людей пройшли війну ще в 2014 – 2015 роках на Донбасі. Це величезна армія людей, які вже були на війні. Я не розумію, для чого мобілізують якихось ІТ-шників, які не мають досвіду і зараз можуть мінімально рятувати нашу економіку. В той же час багато АТОшників, ветеранів не задіяні,

– пояснив Андрусів.

Віктор Андрусів про мобілізацію в Україні, 6-й пакет санкцій та новини з війни:



Додамо, що указ про загальну мобілізацію в Україні затвердили ще 3 березня. На початку травня у ЗСУ повідомили, що зараз мобілізація проводиться з меншими темпами, оскільки її показники виконані на 100%. Подальше її продовження залежатиме лише від оперативної ситуації.