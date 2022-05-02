Відповідну заяву зробив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу, який відбувся у понеділок, 2 травня.

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Понад два місяці проводиться загальна мобілізація на території нашої держави, всі показники виконані на 100%. Наразі призов до війська проводиться з меншими темпами, бо на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. Зараз проходить лише доукомплектування,

– сказав він.

"Мобілізація була оголошена на три місяці, її продовження залежатиме лише від оперативної обстановки на бойових порядках. Це стосується як офіцерів, так і солдат", – продовжив військовий.

Мобілізація не є добровільною

Полковник пояснив: "Термін "мобілізація" – не передбачає добровільний порядок прибуття на службу".

Твердження громадян, що вони отримали "примусово" повістки не коректне. Оскільки, процедура повідомлення про те, що особа має з'явитися у центр комплектування, може бути вручена в будь-якому місці,

– наголосив Роман Горбач.

За його словами, якщо військовозобов'язаний отримав повістку та незаконним способом виїхав за кордон, це означає, що він ухиляється від свого обов’язку і це кримінальна відповідальність.

Мобілізовані – мотивовані люди

Роман Горбач додав, що мобілізовані – високо мотивовані люди, навіть якщо порівнювати з 2014 роком.

Так, є особи, які ухиляються від цього обов'язку. Але більшість мобілізованих усвідомлюють свою відповідальність перед державою і всю небезпеку, яка над нею нависла,

– підсумував полковник.

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Мобілізація для відбудови країни

Більшість українців підтримують можливу мобілізацію чоловіків певних професій для відбудови держави замість служби в армії. Мовиться про людей віком від 18 до 60 років.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соцгрупою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року.

Згідно з даними, 70% опитуваних осіб виступають "за" відповідну ініціативу та лише 6% – "проти".

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