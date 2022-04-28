Про це свідчать результати Дев'ятого загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року.
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Мобілізація для відбудови країни замість служби в армії
Так, згідно з результатами опитування, 70% підтримують можливу мобілізації чоловіків призовного віку певних професій для відбудови країни замість служби в армії.
Лише 6% не підтримують такої ініціативи.
При цьому "за" частіше старші опитані, менше підтримують – молодь.
Зеленський скасував весняний призов
11 квітня президент Володимир Зеленський скасував весняний призов. Оскільки зараз в Україні першочерговим завданням є поповнення мобілізованими Збройних Сил.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Верховний Головнокомандувач поставив завдання щодо кількості необхідних мобілізованих до ЗСУ. Як вона підкреслила, першочерговою необхідністю є мобілізація та швидка робота на фронті.
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